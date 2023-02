Williams Baptist University has released the names of students on the President’s and Dean’s Lists for the 2022 fall semester. The President’s List includes those full-time students who achieved a perfect 4.0 grade point average, while the Dean’s List consists of those with at least a 3.5 GPA.

Williams is a private, Christian university in Walnut Ridge, Ark.

Making the President’s and Dean’s Lists from Arkansas, listed by county, were:

Ashley

Dean’s List – Crossett: Mary Kate Armstrong, Sidne Mills.





Baxter

President’s List – Mountain Home: Kenzie Hatman.





Benton

President’s List – Bella Vista: Elizabeth Fowler; Springdale: Cierra Clayton; Sulphur Springs: Mikey Larson.

Dean’s List – Bella Vista: Alyssa Cordell.





Boone

President’s List – Harrison: Makenzie Graves.

Dean’s List – Harrison: Trevor Little, Kaylee Wolfe.





Carroll

President’s List – Berryville: Maryn Jones.





Clay

President’s List – Corning: Shaina Carpenter.





Cleburne

President’s List – Edgemont: Dawson Inzer; Higden: Sarah Smith.

Dean’s List – Heber Springs: Jadyn Ramsey.





Craighead

President’s List – Bono: Daylee Bonham, Levi Bonham, Kayla Harp, Taylor Lamb; Brookland: Olivia Campell, Lynley Polsgrove, Paige Strode; Jonesboro: Emma Bassett, Nathan Belk, Corynna Cliff, Mattea Cliff, Dylan Creech, Kerrigan Kinsey, Tracie Petty, Rebekah Presley, Anna Yates; Lake City: Hailey Carr, Jesse Foster,

Dean’s List – Bono: Ali Kercheval, Landon Mason, Halee Mills; Brookland: Trae Barnes; Jonesboro: Layne Beavers, Kaylen Doss, Lynda Flaherty, Jackson Imler, Karsen Overshine, Tomilyn Sullinger; Lake City: Nathan Higgins.





Crawford

Dean’s List – Cedarville: Austin Cluck, Jacob Richards.





Crittenden

President’s List – Marion: Pryce Arwood, Sarah Hunter, Malia Nichols; Procter: John Marconi.

Dean’s List – Marion: Madison Creasy; Proctor: Madeline Marconi.





Cross

President’s List – Cherry Valley: Sarah Futrell; Wynne: Makala Clayton, Molly Henson, Tyler Jones.





Faulkner

President’s List – Holland: Victoria Corker; Greenbrier: Hannah Stubbs.

Dean’s List – Conway: Calista Christian.





Fulton

President’s List – Cherokee Village: Hallie Brown; Mammoth Spring: Adrianna Rogers, Dennis Wood.

Dean’s List – Salem: Tressie Carter.





Greene

President’s List – Paragould: Gage Blankenship, Alex Noe, Hannah Stallings, Joshua Towell, Tristin Wheeler.

Dean’s List – Deleplaine: Lillian Ballard; Lafe: Beau Burbank; Marmaduke: Ressa Hampton, Antigone Parker; Paragould: Ashlyn Apple, Emilee Cook, Haley Gray, Max Hooten, Kaitlyn Wicker, Blaine Wood.





Independence

President’s List – Batesville: Addison Crain, Nikki Shell, Alana Taylor, Becca Wehrung; Newark: Abby Gavin, Gracie Huff.

Dean’s List – Batesville: Alison Gamso, Emma Smotherman; Sulphur Rock: Kaylee Clark.





Izard

President’s List: Sidney: Maura Thomason.

Dean’s List: Calico Rock: Sarah Bailey.





Jackson

President’s List – Newport: Cash Forrester.

Dean’s List: Newport: Abby Johnson, Grace Rogers; Swifton: Ben Keton.





Jefferson

Dean’s List – White Hall: Morgan Lunsford.





Lawrence

President’s List – Black Rock: Haley Young; Lynn: Nick Powell; Powhatan: Gabby Powell; Ravenden Springs: Jade Petago; Strawberry: Brylee Doyle, Emma Howard; Walnut Ridge: Tate Anderson, Mason Andrews, Cassidy Clayton, Alexis Dalton, Hailey Jensen, Kylee Steele.

Dean’s List – Hoxie: Spencer Decker; Imboden: Allyson Marlow, Joel Marlow; Walnut Ridge: Sydney Burgin, Mason McEntire, Elijah Richardson, Mike Steele.





Lonoke

President’s List – Austin: Rachel Jones; Cabot: Allison Haile, Abigail Thomas; Lonoke: Courtney Bettis.

Dean’s List – Austin: Adam Huffmaster; England: Bailey Crump.





Marion

Dean’s List – Flippin: Sidney Wire, Matt Woods; Yellville: Sarah Wilson.





Mississippi

President’s List – Blytheville: Quinn Crosskno, Jenna James; Manila: Madison Bibbs, Alex Cole, Mary Kate Cole, Zoe Towell; Osceola: Hannah Baker.

Dean’s List – Joiner: Marissa Crawford; Manila: Emily Weiss; Osceola: Emma Glenn.





Phillips

President’s List – Marion: Kristen Robbins.





Poinsett

President’s List – Marked Tree: Alex Noe





Prairie

Dean’s List – Griffithville: Tristan Richards





Pulaski

President’s List – Little Rock: MeKency Shepard.

Dean’s List – North Little Rock: Dez Cordova.





Randolph

President’s List – Maynard: Destiny Autry; Pocahontas: Rachel Burtman, Jared Erwin, Carlie Glenn, Kira Rogers, Luci Smith, Logan Tharp, Kaitlyn White.

Dean’s List: Pocahontas: Joshua Johnson, Amanda Nelson, Jordyn Rice, Ashley Tweedy.





Saline

Dean’s List – Benton: Zane Rainwater.





Sebastian

President’s List – Fort Smith: Lindsey Ebarb.

Dean’s List – Fort Smith: Katie King.





Sharp

President’s List – Evening Shade: Joe Hutchison.

Dean’s List – Ash Flat: Tate Isaacs.





Stone

President’s List – Edgemont: Kendra Harness.





Union

President’s List – Junction City: Nolan Williams.

Dean’s List – Huttig: Bekah Gunter; Smackover: Haley Ruddell.





White

President’s List – Pangburn: Madison Wallace; Searcy: Morgan Feltrop, Savannah Garringer.

Dean’s List – Bald Knob: Drae Busselle; Beebe: Hayden Crafton, Gabby Patterson; Searcy: Rylee Dardar.





Making the President’s and Dean’s Lists from other states, listed by state and city, were:

Alabama

Dean’s List – Weaver: Nick Souder.





California

Dean’s List – Chico: David Leyva.





Illinois

President’s List – Marion: Aaron Maragni; Mt. Olive: Tori Kierbach.

Dean’s List – Batavia: Ryan Moshinsky.





Kansas

President’s List – Ellis: Elliott Cox.





Louisiana

President’s List – Lecompte: Lizzy Broussard.

Dean’s List – Jonesboro: Eric Tolar.





Missouri

President’s List – Alton: Eric Honeycutt; Campbell: Madison Mittag; Eugene: Morgan Brinker; Gideon: Faith Raymond, Hope Raymond; Hartville: Madelynne Boyer.

Dean’s List – Alton: Shelby Johnson; Dexter: Shelby Haynes; Doniphan: Dani Shepard; Elsinore: Naomi Crowley; Harviell: Lyndsea Moore; Poplar Bluff: Gatlin Taylor; Republic: Megan Weis; Steele: Brevin Carlisle; West Plains: Kyia Weisbrod.





Mississippi

President’s List – Cleveland: Laila Byas; Horn Lake: Bre Shaffer.

Dean’s List – Hernando: Josh Bennett; Horn Lake: Cameron McCoy; Olive Branch: Kyndal Mackey; Southaven: Reagan Lee.





New Mexico

Dean’s List – White Rock: Eric Burns.





Tennessee

President’s List – Springfield: Jimmy Watson.

Dean’s List – Atoka: Brandon Worthington; Moscow: Kennedy Ferge; Springville: Sara Pruitt.





Texas

President’s List – Forney: Kennedy Johnson; League City: Nathan Cartwright: Livingston: Krista Jones; Spring: Angel Gillette.

Dean’s List – Fairfield: Laykin Harkcom; Houston: Makayla King; Ravenna: Shelby Jones; Wichita Falls: Miracle Holmes.





Making the President’s and Dean’s Lists from other countries, listed by country and city, were:

Argentina

Dean’s List – San Salvador: Alejo Kieltyka.





Brazil

President’s List – Sao Leopoldo: Ramone Trentin; Sao Paulo: Andre Akabane, Tiago Alfieri, Pedro Storani

Dean’s List – Contagem: Thayane Leal; Sao Paulo: Lucas Oliveira.





Canada

Dean’s List – Winnipeg: Toran Penner.





Italy

Dean’s List – Alessandria: Gabriele Giommi.





Portugal

Dean’s List – Lisbon: Ricardo Pinto.





Spain

President’s List – Madrid: Alfonso Madrigal; Mislata: Alex Lopez; Sevilla La Nueva: Aitor Mateo.

Dean’s List: Alcoy: Fernando Silvestre; Madrid: Hugo Gil