Williams Baptist University has released the names of students on the President’s and Dean’s Lists for the 2021 fall semester. The President’s List includes those full-time students who achieved a perfect 4.0 grade point average, while the Dean’s List consists of those with at least a 3.5 GPA.

Williams is a private, Christian university in Walnut Ridge, Ark.

Making the President’s and Dean’s Lists from Arkansas, listed by county, were:

Ashley

Dean’s List – Crossett: Sidne Mills.

Baxter

President’s List – Mountain Home: Kenzie Hatman.

Dean’s List – Clarkridge: Charles Phillips.

Benton

Dean’s List – Springdale: Cierra Clayton, Joshua Tyler; Sulphur Springs: Mikey Larson; Rogers: Megan Colwell.

Boone

President’s List – Harrison: Makenzie Graves, Anna Langlie.

Bradley

Dean’s List – Warren: Kelsie Harris.

Carroll

President’s List – Berryville: Maryn Jones.

Clay

President’s List – Piggott: Brett Burns.

Dean’s List – Corning: Shaina Carpenter; Rector: Alexis Herrera.

Cleburne

President’s List – Edgemont: Dawson Inzer.

Dean’s List – Higden: Sarah Smith.

Craighead

President’s List – Bono: Daylee Bonham, Kayla Harp; Brookland: Olivia Campbell, Paige Carlyle, Breanna Condon; Jonesboro: Nathan Belk, Mattea Cliff, Kaylen Doss, Abigail Massey, Tracie Petty, Rebekah Presley, Tomilyn Sullinger.

Dean’s List – Bono: Levi Bonham, Kade Carter, Alison Kercheval, Jasmine Watlington; Jonesboro: Emma Bassett, Layne Beavers, Jarron Brantley, Corynna Cliff, Dylan Creech, Braxton Haff, Emma Kelly, Zoe Meyer, Mallory Mills, Gracie Petty, Sara Stevens, Jared Veteto; Lake City: Hailey Carr, Jessica Foster, Courtney Tucker.

Crawford

President’s List – Cedarville: Austin Cluck, Lindsey Ebarb.

Crittenden

Dean’s List – Marion: Madison Creasy, Malia Nichols; Proctor: Madeline Marconi.

Cross

President’s List – Cherry Valley: Sarah Futrell; Wynne: Molly Henson, Tyler Jones.

Drew

Dean’s List: Oak Grove: Samuel Philley.

Faulkner

President’s List – Greenbrier: Hannah Stubbs.

Dean’s List – Conway: Calista Christian, Logan Evans; Greenbrier: Madelynn Wilbanks.

Fulton

Dean’s List – Salem: Noah Everett, Jacob Hutson, Kayla Walker; Mammoth Spring: Dennis Wood.

Greene

President’s List – Paragould: Haley Gray.

Dean’s List – Paragould: Kaydra Cole, Nash Davis, Chance Matthews, Blaine Wood, Marmaduke: Lucas Foster, Reesa Hampton.

Hot Spring

Dean’s List – Malvern: Johnny Baldwin. Pearcy: Nya Moody.

Independence

President’s List – Batesville: Addison Crain.

Dean’s List – Batesville: Nikki Shell; Newark: Abigail Gavin, Gracie Huff, Victoria Roddy.

Izard

President’s List – Mount Pleasant: Kiley Webb.

Dean’s List: Calico Rock: Sarah Colbert.

Jackson

Dean’s List – Newport: Cash Forrester.

Jefferson

President’s List – Redfield: Thomas Corp; White Hall: Morgan Lunsford.

Lawrence

President’s List – Hoxie: Caroline Whitmire; Lynn: Nicholas Powell; Imboden: Joel Marlow, Rebecca Simington; Powhatan: Gabrielle Jones; Strawberry: Emma Howard; Walnut Ridge: Mollie Blackshear, Cassidy Clayton, Megan Cole, Alexis Dalton, Makayla Durham, Hallie Gruger, Hailey Jensen, Ruby Keller.

Dean’s List – Hoxie: Spencer Decker, Jessica Luttrell, Devyn Pollard; Saffell: Bailey Donnell; Walnut Ridge: Baylee Haskins, Mason McEntire, Mark Morse, Maci Smelser.

Lonoke

President’s List – Austin: Rachel Jones; Cabot: Allison Laney; England: Bailey Crump; Ward: Hunter Wade.

Dean’s List – Austin: Gwyneth Burrow, Adam Huffmaster; England: Tyler Parr; Lonoke: Courtney Bettis.

Madison

Dean’s List – Huntsville: Brittany Dowdy.

Marion

President’s List – Flippin: Matt Woods.

Mississippi

President’s List – Blytheville: Quinn Crosskno, Emma Weeks; Manila: Madison Bibbs, Alex Cole.

Dean’s List – Osceola: Hannah Baker, Emma Glenn; Manila: Emily Weiss.

Ouachita

Dean’s List – Camden: Tamia Dandridge.

Phillips

Dean’s List – Marion: Kristen Robbins.

Poinsett

President’s List – Marked Tree: Macy Carter.

Pope

Dean’s List – Russellville: Treasure Jenni, Ally Russell.

Pulaski

President’s List – Little Rock: MeKency Shepard.

Dean’s List – Bryant: Dwight Townsend; Sherwood: Hanna Rushin.

Randolph

President’s List – Maynard: Bethany Autry, Destiny Autry; Pocahontas: Michael Barnett, Rachel Burtman, Elizabeth Erwin, Jared Erwin,Kira Rogers, Haley Rose, Logan Tharp, Kaitlyn White.

Dean’s List: Pocahontas: Carlie Glenn, Carter Privett, Ashley Tweedy.

Saline

Dean’s List – Benton: Zane Rainwater.

Sebastian

Dean’s List – Fort Smith: Olivia Walker.

Sharp

President’s List – Ash Flat: Tate Isaacs; Cherokee Village: Hallie, Gruger, Simeon Sapp; Evening Shade: Joe Hutchison; Sidney: Maura Thomason

Union

Dean’s List – Huttig: Rebekah Gunter.

White

President’s List – Beebe: Savannah Garringer, Caleb Harris.

Dean’s List – Griffithville: Katlyn Harris; Pangburn: Madison Wallace.

Making the President’s and Dean’s Lists from other states, listed by state and city, were:

Louisiana

Dean’s List – Independence: Madison Knight; Geismar: Joshua Wright

Illinois

President’s List – Mount Olive: Tori Kierbach.

Michigan

Dean’s List – Stevensville: Luke Breitkreuz

Mississippi

President’s List – Cleveland: Laila Byas; Olive Branch: Kyndall Mackey; Southaven: Taryn Harper.

Dean’s List – Southaven: Hannah Tabor.

Missouri

President’s List – Alton: Eric Honeycutt; Cambell: Madison Mittag; Eugene: Morgan Brinker; Hartville: Madelynne Boyer; Jackson: Jalen Williams; Mountain View: Abby Reese; Springfield: Danielle Barstead.

Dean’s List – Dexter: Ryan Collier; Shelby Haynes; Ellsinore: Naomi Crowley; Neelyville: Parker Jeffries; Poplar Bluff: Levi Boyer; Republic: Kaitlyn Anderson, Megan Weis; Warrensburg: Hayden Vernon; Henry Vernon.

Pennsylvania

Dean’s List – Philadelphia: Isaiah Vizcarrondo.

Oregon

President’s List – North Bend: Anna Langlie.

Tennessee

President’s List – Memphis: Tasia Bland; Springfield: Jimmy Watson.

Dean’s List: Atoka: Kayla Barnes; Halls: Sara Pruitt.

Texas

President’s List – Bullard: Emma French; League City: Nathan Cartwright.

Dean’s List – Forney: Kennedy Johnson; Haslet: Kennedie Gonzales Laymance; Livingston: Krista Jones; Round Rock: Joshua Uhlenhop.

Making the President’s and Dean’s Lists from other countries, listed by country and city, were:

Brazil

President’s List – Sao Paulo: Gabriel Deieno; Vila Cordeiro: André Akabane.

Dean’s List – Rio de Janeiro: Isabela Felix; São Paulo: Lucas Custodio. Salvador: Carlos Simoni; Vitória: Hadriel Mazega.

Germany

President’s List – Mansfield: Tobias Doogs.

Portugal

Dean’s List – Lisbon: Ricardo Pinto.

Spain

President’s List – Alcoy: Fernando Silvestre.

Dean’s List: Madrid: Alfonso Madrigal; Mislata: Alex Lopez.

South Africa

President’s List – Nelspruit: Jordyn Minifie